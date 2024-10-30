Номера вместо имен и пытки: рассказываем историю концлагерей СССР в Красноярском крае

Фразмент повести Виктора Астафьева «Кража»

В тридцать девятом году разыгрался на Енисее шторм, да такой, что каравану, идущему в Дудинку, пришлось уходить в Игарскую протоку. Она, протока, в устье замкнута мысом-отногой острова Полярного (Самоедского), а от городского берега каменным мысом под названием, данным переселенцами, — Выделенный. На мысе том, подальше от города, поближе к воде и песку, на каменьях — огромные баки с горючим, называлось это громко — нефтебазой.

Во время шторма за мыс, в извилистые фиордики-коридоры от волны, боя и шума заходила рыба, и тучились тут ребятишки с удочками, ударно таскали хороших сигов.

И вот, значит, мы на промысле ребячьем, а буксир-теплоход, густо дымя трубой, тужится увести караван в затишье. А в караване том — штук двадцать плавучих единиц; лихтера, баржи, паузки. Все в расчалку, стало быть, в сцепе, строем, пыжом тогда еще караваны не строили. Умелые пароходные люди вели караван, а все же завести в протоку такую махину трудно. И начало наваливать на мыс хвостовую счалку, в щепье крошить паузки, баржонки, вот и до пузатой старой баржи дело дошло, валит ее на бок, бьет, по барже бегают стрелки с винтовками, вверх палят. Им в ответ басит тревожно и непрерывно буксирный теплоход. Причальные пароходишки, всякий мелкий бесстрашный транспорт на баржу чалки кидает, оттянуть ее от камня пытается. Да где там! Стихия!

Хрусть! Начала ломаться баржа, ощеперилась ломаными брусьями, шпонками, костылями — в проран вода хлынула и вымыла оттуда бочки, доски, людей. Крики, паника. С баржи стрелки сигают в волны вместе с винтовками, шкипер детей, бабу и имущество на лодку грузит, тонущие люди за лодку хвататься начали, опрокинули ее…

Отважные парнишки северного города, кто чем, кто как помогают гибнущим, тащат их из воды, откуда-то плотик взялся, бревна, крестовины от старых бакенов, доски, старая шлюпка — все в ход пошло.

А из баржи, уже напополам переломившейся, как из прорвы, вымывает и вымывает стриженых мужиков, среди них на трапе, на нарах ли деревянных баба плавает, прижав ребенка к сердцу, и кричит громче всех, аж до неба…

Детдомовские парни, из переселенческих бараков и комендатурских домиков все вместе, не щадя себя и не боясь холодной воды, спасают людей, а с мыса от нефтебазы баба в форме спешит, наган на ходу из кобуры вынимает, за ней два мужика с винтовками наперевес, затворами клацают, рукою машут и орут: «Наз-зад! На-зад! Нельзя сюда! Нефтебаза!..»

Мы, ребятишки, и взрослые, и спасители, и спасаемые понимаем, что нельзя сюда, нефтебаза здесь, но куда же назад-то? Там волна до неба бьет, караван гибнет, теплоход уже исходным басом орет, люди тонут. Им не до злодейств уже, не подожгут они нефтебазу, у них и спички-то, если у кого есть, намокли, чем поджигать? Да и безумны они, беспомощны, мокры и жалки, выдернешь на берег которого, ползет на карачках и воет, дрожит, зубами клацает — смотреть жалко и страшно.

А те, бдительные охранники, напуганные и замороченные агитацией насчет врагов народа, это их, врагов народа, Норильск-город строить везут — привычно уже и всем известно это, стриженые все, сморщенные, бледные и на врагов-то, все повзрывавших, не похожи, и все ж коварный народ, притворяется, небось, жалким, который и взорвет, либо подожжет, чего с него спросишь — отчаялся, напролом лезет…

Палили, палили охранники вверх, орали, орали, упреждали, упреждали и остервенились, давай в тех, что до берега добрались и на камень безумно карабкались, стрелять — как сейчас помню, обернулся, по желтому приплеску зевающего мужика волной волочит и качает, с каждым ударом красное облако из него, как дым, выбрасывает…

Заорали парнишки, с детдомовцами, с двумя или тремя, как водится, припадки начались. На костыле один парнишка среди нас был, он первый и пошел на вохру, лупит костылем бабу, а мы тех двух дураков камнями, палками, ну прямо, как в большевистском кине, грудью на извергов, они тычут в нас задымленными, белесыми дулами винтовок: «Стрелять будем! Стрелять будем! Шпана!», да боятся, не стреляют в нас-то. Мы их за баки загнали, костыльник аж в будку бабу с наганом упятил, она там на крючок заперлась…

Много мы несчастных людей отстояли тогда и спасли. Словно бы знали, что скоро нам Родину отстаивать, несчастный народ свой спасать придется. Подготовку хорошую прошли.

Сколько раз я эту сцену в ранние свои рассказы и повести вставлял. Снимают и снимают. Еще задолго до подхода к цензуре снимают. Может, хоть нынче напечатают? А то все наших бьют, да бьют, били и мы, как видите, умели и мы иногда еще детьми постоять за себя…