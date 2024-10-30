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Posted 30 октября, 11:09

Published 30 октября, 11:09

Modified 30 октября, 11:21

Updated 30 октября, 11:21

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск. Чем они заняты?

30 октября 2024, 11:09
Фото: Мирра Андреева, соцсети.

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в родной Красноярск.

Недавно у спортсменок завершился спортивный сезон.

В 2024 году Мирра смогла выиграть турнир WTA и получить серебро Олимпиады в парном разряде. Она находится на 16-й строчке рейтинга WTA, а Эрика — на 67-й.

Мирра опубликовала фото из Красноярска в соцсетях. Судя по ним, сестры встретились с близкими и уже сходили в ресторан Bistrot de Luxe Home.

Фото: Мирра Андреева, соцсети

Ранее сестра тенисисток, Ксения Андреева, рассказывала «ПМ», что девушки стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год. По её словам, одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Теннис#Мирра Андреева#Поездка#Эрика Андреева
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