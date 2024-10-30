Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск. Чем они заняты?

Posted 30 октября, 11:09
Published 30 октября, 11:09
Modified 30 октября, 11:21
Updated 30 октября, 11:21
Недавно у спортсменок завершился спортивный сезон.
В 2024 году Мирра смогла выиграть турнир WTA и получить серебро Олимпиады в парном разряде. Она находится на 16-й строчке рейтинга WTA, а Эрика — на 67-й.
Мирра опубликовала фото из Красноярска в соцсетях. Судя по ним, сестры встретились с близкими и уже сходили в ресторан Bistrot de Luxe Home.
Ранее сестра тенисисток, Ксения Андреева, рассказывала «ПМ», что девушки стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год. По её словам, одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками.