prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 12:59

Published 5 ноября, 12:59

Modified 5 ноября, 14:05

Updated 5 ноября, 14:05

Артистов эвакуировали из театра оперы и балета в Красноярске

Артистов эвакуировали из театра оперы и балета в Красноярске

5 ноября 2024, 12:59
Фото: prmira.ru.
Театр оперы и балета эвакуировали. Об этом «ПМ» сообщили читатели. Это произошло прямо во время репетиции — артистов вывели на улицу и сказали уезжать домой. Рассказываем, что известно.

Около семи часов вечера сотрудникам театра сначала сказали, что в здании задымление, а потом, что бомба. На место, рассказывают артисты, приехали саперы и три пожарные машины.

В МЧС «ПМ» сказали, что пожара в здании нет и посоветовали обратиться к правоохранителям. В пресс-службе учреждения уточняют информацию.

Обновлено: Звонок о минировании стал причиной эвакуации в театре оперы и балета.

В пресс-службе рассказали, что после сообщения информацию передали всем службам, а сотрудников эвакуировали. Действовали в театре «в соответствии с инструкциями на такой случай».

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#МЧС#Эвакуация#Театр оперы и балета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика