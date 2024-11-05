Артистов эвакуировали из театра оперы и балета в Красноярске

Posted 5 ноября, 12:59
Published 5 ноября, 12:59
Modified 5 ноября, 14:05
Updated 5 ноября, 14:05
Около семи часов вечера сотрудникам театра сначала сказали, что в здании задымление, а потом, что бомба. На место, рассказывают артисты, приехали саперы и три пожарные машины.
В МЧС «ПМ» сказали, что пожара в здании нет и посоветовали обратиться к правоохранителям. В пресс-службе учреждения уточняют информацию.
Обновлено: Звонок о минировании стал причиной эвакуации в театре оперы и балета.
В пресс-службе рассказали, что после сообщения информацию передали всем службам, а сотрудников эвакуировали. Действовали в театре «в соответствии с инструкциями на такой случай».