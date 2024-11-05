Красноярский урбанист рассказал, чем Взлетка лучше центра для жизни

Posted 5 ноября, 11:58
Published 5 ноября, 11:58
Modified 5 ноября, 12:05
Updated 5 ноября, 12:05
О плюсах и минусах нового места жительства иванов рассказал в своем телеграм-канале блоге «Урбанизм как смысл жизни». В начале урбанист написал, что «на капли не жалеет» о переезде.
Первый плюс, по мнению Иванова, обилие магазинов, кофеен и других заведений.
«Когда мы с супругой жили в центре, то в шаговой доступности у нас было пять магазинов. Ближайший спортзал был достаточно далек, чтобы можно было устать идти в него и идти из него. Чтобы купить хороший кофе или хороший чай, нужно было ездить куда-то. Чтобы купить парное мясо — нужно было далеко ходить. Чтобы купить охлажденной рыбы — вообще не понятно, куда идти. Свежие овощи — да завались, только в минимум получасе ходьбы.
Теперь мы живем в районе, да, застроенном микрорайонным способом, но который предоставляет такие фантастические возможности потребления, что у меня глаза разбегаются».
По словам урбаниста, на Взлетке на каждом углу «коммерция, которая предлагает самые фантастические расклады».
«Рядом с домом есть супермаркет, в котором есть всё. Томатное пиво, сыр с трюфельным маслом, турецкий айран, свежие овощи, даже ростки гороха. В шаговой доступности — три спортзала, один другого круче. Десяток барбершопов. Море пунктов выдачи „Озона“ и „Вайлдберриз“. В доме у нас грумерская, а в доме напротив — гончарная мастерская. Поменяв центр на Взлетку, я оказался в потребительском раю. Только успевай открывать кошелек».
Однако есть на Взлетке «существенные недостатки», пишет Иванов. Главная проблема — отсутствие пешеходной среды.
«Основная часть улично-дорожной сети Взлетки — это не улицы и дороги, а внутриквартальные проезды. По которым очень сложно ходить из-за того, что нет тротуаров и пешеходы движутся в одном потоке с машинами. Заметно, что Взлетка застраивалась отдельными проектами. Потому как связные пешеходные маршруты тут большая редкость. Дорожки внезапно обрываются, стыкуются неудобным образом и периодически приходится ходить по земле или по газонам».
Еще одна проблема — это отсутствие парковок.
«При заезде такси в наш двор, мы постоянно сталкиваемся с тем, что добраться до подъезда оказывается затруднительно — весь двор запаркован, машины с трудом пробираются в узком коридоре из машин».
Последнее, что отметил урбанист, — общественные пространства и дворы.
«В основном уже уставшие, либо же никогда не знавшие благоустройства кроме организации дорожек. Есть парк 400-летия Красноярска, частный парк „Сады Мечты“, но это всё отдельные пространства, не образующие системы. В них нужно ходить целево».
Дворы, по мнению урбаниста, по большей части «старые и плохо спроектированные».