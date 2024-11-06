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Posted 6 ноября, 13:31

Published 6 ноября, 13:31

Modified 6 ноября, 13:33

Updated 6 ноября, 13:33

Глава Совета по правам человека заявил, что в России нет традиции «закутывать женщин»

Глава Совета по правам человека заявил, что в России нет традиции «закутывать женщин»

6 ноября 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в стране нет традиции «закутывать женщин с головы до ног в темные ткани».

Такое заявление Фадеев сделал во время выставки в Совете Федерации, пишет издание inkazan.ru. По его мнению, в стране в последнее время распространяется идея «закутывания» мусульманок.

«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — подчеркнул Фадеев.

Однако сам Фадеев не увидел на мероприятии таких примеров.

Этнографическая выставка приурочена ко Дню народного единства. Там показаны костюмы народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Россия
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