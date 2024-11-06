Глава Совета по правам человека заявил, что в России нет традиции «закутывать женщин»

Posted 6 ноября, 13:31
Published 6 ноября, 13:31
Modified 6 ноября, 13:33
Updated 6 ноября, 13:33
Такое заявление Фадеев сделал во время выставки в Совете Федерации, пишет издание inkazan.ru. По его мнению, в стране в последнее время распространяется идея «закутывания» мусульманок.
«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — подчеркнул Фадеев.
Однако сам Фадеев не увидел на мероприятии таких примеров.
Этнографическая выставка приурочена ко Дню народного единства. Там показаны костюмы народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири.