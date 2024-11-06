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Posted 6 ноября, 12:35

Published 6 ноября, 12:35

Modified 6 ноября, 12:37

Updated 6 ноября, 12:37

Красноярка хочет отсудить у мужа вибратор при разводе

Красноярка хочет отсудить у мужа вибратор при разводе

6 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Красноярка собирается отсудить у мужа вибратор при разводе.

Об этом сообщает Mash со ссылкой на юриста мужчины. Сообщается, что пара прожила вместе 11 лет, но недавно супруги подали на развод. Делить между собой им придётся двоих детей, коттедж и еще много совместно нажитого имущества, сообщает канал.

При этом женщина указала в списке того, что хочет получить после развода, силиконовый вибратор на восемь режимов. Она пишет, что это подарок мужа, который не может «передаваться и продаваться».

Фото: t.me/kras_mash
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Развод
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