Красноярка хочет отсудить у мужа вибратор при разводе

Об этом сообщает Mash со ссылкой на юриста мужчины. Сообщается, что пара прожила вместе 11 лет, но недавно супруги подали на развод. Делить между собой им придётся двоих детей, коттедж и еще много совместно нажитого имущества, сообщает канал.