Красноярка хочет отсудить у мужа вибратор при разводе

Posted 6 ноября, 12:35
Published 6 ноября, 12:35
Modified 6 ноября, 12:37
Updated 6 ноября, 12:37
Об этом сообщает Mash со ссылкой на юриста мужчины. Сообщается, что пара прожила вместе 11 лет, но недавно супруги подали на развод. Делить между собой им придётся двоих детей, коттедж и еще много совместно нажитого имущества, сообщает канал.
При этом женщина указала в списке того, что хочет получить после развода, силиконовый вибратор на восемь режимов. Она пишет, что это подарок мужа, который не может «передаваться и продаваться».