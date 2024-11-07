prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 06:57

Published 7 ноября, 06:57

Modified 7 ноября, 06:59

Updated 7 ноября, 06:59

Красноярцам рассказали, имеет ли право охранник магазина их обыскивать

Красноярцам рассказали, имеет ли право охранник магазина их обыскивать

7 ноября 2024, 06:57
Фото: www.freepik.com.
В Роспотребнадзоре рассказали, насколько законно требование показать рюкзак от охранника магазина.

Как сообщили в ведомстве, к ним поступил подобный вопрос:

«При входе в торговый зал охранник потребовал показать содержимое моего рюкзака. Могут ли сотрудники магазина проверять мои личные вещи?»

В Роспотребнадзоре сообщили, что такое требование персонала магазина является незаконным — обыскивать покупателей имеют право только сотрудники правоохранительных органов.

Однако, уточняют в ведомстве, если в вашем рюкзаке есть товары, которые вы купили в другом месте, но в магазине продаются аналогичные, то лучше предупредить об этом сотрудников магазина.

Читайте также:
Красноярцев пускают погреться в магазин только за плату. Законно ли это?В супермаркете покупателю не дали рубль сдачи. Он пожаловался в РоспотребнадзорКрасноярец взял напрокат велосипед и «немного» сломал его. Кто должен платить?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Роспотребнадзор#Охрана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика