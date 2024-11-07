Красноярцам рассказали, имеет ли право охранник магазина их обыскивать

Posted 7 ноября, 06:57
Published 7 ноября, 06:57
Modified 7 ноября, 06:59
Updated 7 ноября, 06:59
Как сообщили в ведомстве, к ним поступил подобный вопрос:
«При входе в торговый зал охранник потребовал показать содержимое моего рюкзака. Могут ли сотрудники магазина проверять мои личные вещи?»
В Роспотребнадзоре сообщили, что такое требование персонала магазина является незаконным — обыскивать покупателей имеют право только сотрудники правоохранительных органов.
Однако, уточняют в ведомстве, если в вашем рюкзаке есть товары, которые вы купили в другом месте, но в магазине продаются аналогичные, то лучше предупредить об этом сотрудников магазина.