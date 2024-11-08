Российские компании стали использовать тарологов для собеседований. Зачем?

Posted 8 ноября, 07:54
Published 8 ноября, 07:54
Modified 8 ноября, 07:56
Updated 8 ноября, 07:56
В теме разбиралось издание «Новые Известия». Популярный таролог Дементий Апполонов заявил журналистам, что он часто получает запросы от бизнесменов по тому или иному поводу:
«Обращаются по бизнесу, что как сделать, надо брать сотрудника или не надо. В крупных городах у всех есть астрологи или тарологи. Каждый буквально. И звезды, и остальные. Почти поголовно. Поэтому почему бы и нет, когда особо тратить и некуда».
Консультация для предпринимателей, по словам Дементия, происходят по принципу детектора лжи. Таролог узнает, что хочет работодатель от будущего сотрудника, а чего нет.
«Дальше по этим параметрам мы разбираем каждого потенциального претендента, подходит или не подходит. Может, например, много зарабатывать, но лениться или подворовывать. Можно посмотреть психотип человека, подходит ему эта работа или нет», — замечает таролог.
Оплата таких консультаций зависит и от раскрученности таролога, и от места проживания.
«Оплата будет зависеть от региона. В каком-нибудь селе дадут ему [тарологу] 10 тысяч, он будет счастлив, если там работают на минималку, за 22 тысячи. А в Москве зависит от раскрученности таролога, может быть и 300 тысяч».
Сообщается, что компания «Битрикс24» провела опрос среди бизнесменов, пользуются ли они услугами тарологов, эзотериков и составителей гороскопов для бизнеса и в личной жизни.
14% опрошенных подтвердили, что обращались к таким специалистам и были очень довольны консультацией. При этом 92% из них пойдут к тарологу снова.
«Где самому сложно принимать какие-то решения и требуется поддержка потусторонних сил — это первый кейс. И второй — когда решение уже принято, но требуется какая-то напутственная мысль, которая ему ничего конкретного не скажет, но заставит верить, что решение было однозначно правильным», — рассказал директор по маркетингу «Битрикс24» Александр Вартанян.
Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор экономических наук Сергей Смирнов высказал предположение, что тарологи используются бизнесом для того, чтобы выяснить, готов ли претендент вписаться в теневые отношения:
«Возможно, для кого-то это ячейка, где можно спрятаться, почувствовать себя более комфортно. Оправдается или не оправдается? Если экономисты и социологи могут дать ошибочный прогноз, то они его дают в цифрах, то таролог советуют — или да, или нет, впишется ли новый сотрудник в коллектив или не впишется, заключать контракт или не заключать. Только „да“ или „нет“. Но сумма, которую можно получить или потерять, — это не их задача. В этом отличие от серьезных прогнозистов».
Однако психолог в компании требуется обязательно, считает Сергей Смирнов.