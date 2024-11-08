«У меня уже нервы…»: Красноярск вечером в пятницу встал в 9-балльные пробки

Posted 8 ноября, 10:47
Published 8 ноября, 10:47
Modified 8 ноября, 11:02
Updated 8 ноября, 11:02
По данным сервиса 2ГИС, к 17:40 красноярские дороги сковали 9-балльные пробки.
Сильные заторы наблюдаются на проспектах Свободный и Красноярский рабочий, улицах Копылова, Партизана Железняка, Брянской, Вейнбаума, Маерчака и других, на Октябрьском мосту.
Еще движение затруднено на 9 Мая, Авиаторов, 78 Добровольческой бригады, на Северном шоссе
Некоторые водители винят в заторах снег и аварии. Они оставляют комментарии на картах.
Другие в пробках просто шутят и грустят.