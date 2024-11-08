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Posted 8 ноября, 10:47

Published 8 ноября, 10:47

Modified 8 ноября, 11:02

Updated 8 ноября, 11:02

«У меня уже нервы…»: Красноярск вечером в пятницу встал в 9-балльные пробки

«У меня уже нервы…»: Красноярск вечером в пятницу встал в 9-балльные пробки

8 ноября 2024, 10:47
Фото: prmira.ru.
Перед выходными, 8 ноября, Красноярск сковали серьезные пробки — заторы есть во всех районах города.

По данным сервиса 2ГИС, к 17:40 красноярские дороги сковали 9-балльные пробки.

Фото: 2gis.ru

Сильные заторы наблюдаются на проспектах Свободный и Красноярский рабочий, улицах Копылова, Партизана Железняка, Брянской, Вейнбаума, Маерчака и других, на Октябрьском мосту.

Фото: prmira.ru

Еще движение затруднено на 9 Мая, Авиаторов, 78 Добровольческой бригады, на Северном шоссе

Некоторые водители винят в заторах снег и аварии. Они оставляют комментарии на картах.

Фото: 2gis.ru

Другие в пробках просто шутят и грустят.

Фото: 2gis.ru
#София Штейнберг
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