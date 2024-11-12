Уровень воды в Енисее упал почти на метр. Как это влияет на холодную воду в домах?

Posted 12 ноября, 10:47
Published 12 ноября, 10:47
Modified 12 ноября, 11:04
Updated 12 ноября, 11:04
Как сообщили в «КрасКоме», причиной резкого обмеления — сокращение пропуска воды через Красноярскую ГЭС. До 11 ноября на гидростанции сбрасывала от 2700 кубометров в секунду, чтобы поддерживать судоходный уровень воды для возвращающихся «на зимовку» кораблей.
Сейчас Енисейское бассейновое водное управление установило для ГЭС объем сброса в границах 2300 кубометров в секунду. Это необходимо для пополнения водохранилища, уровень которого практически на два метра ниже отметок многолетних наблюдений.
В «КрасКоме» заявляют, что на качестве воды это не отразится. «Водозаборы работают в штатном режиме. Результаты анализов подтверждают, что холодная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям», — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Блогер Андрей Максимов заметил, что у маяка на острове отдыха снова появилась дорожка из-за обмеления.