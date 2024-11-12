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Posted 12 ноября, 10:47

Published 12 ноября, 10:47

Modified 12 ноября, 11:04

Updated 12 ноября, 11:04

Уровень воды в Енисее упал почти на метр

Уровень воды в Енисее упал почти на метр. Как это влияет на холодную воду в домах?

12 ноября 2024, 10:47
Фото: t.me/andreymaximovvv.

Уровень воды в Енисее упал почти на метр

Уровень воды в Енисее в районе водомерного поста на острове Отдыха Красноярска за сутки упал на 33 сантиметра и опустился до отметки 1,27 метра, когда средний многолетний уровень в ноябре составляет 2,2 метра.
Фото: КрасКом

Как сообщили в «КрасКоме», причиной резкого обмеления — сокращение пропуска воды через Красноярскую ГЭС. До 11 ноября на гидростанции сбрасывала от 2700 кубометров в секунду, чтобы поддерживать судоходный уровень воды для возвращающихся «на зимовку» кораблей.

Сейчас Енисейское бассейновое водное управление установило для ГЭС объем сброса в границах 2300 кубометров в секунду. Это необходимо для пополнения водохранилища, уровень которого практически на два метра ниже отметок многолетних наблюдений.

В «КрасКоме» заявляют, что на качестве воды это не отразится. «Водозаборы работают в штатном режиме. Результаты анализов подтверждают, что холодная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям», — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.

Блогер Андрей Максимов заметил, что у маяка на острове отдыха снова появилась дорожка из-за обмеления.

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#Владислав Савончик#Енисей#Водоснабжение#Обмеление#Водохранилище
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