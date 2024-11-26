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Posted 26 ноября, 06:00

Published 26 ноября, 06:00

Modified 26 ноября, 06:02

Updated 26 ноября, 06:02

КрасКом подал на Николаевскую сопку 22 тысячи тонн воды для создания снега на трассах

КрасКом подал на Николаевскую сопку 22 тысячи тонн воды для создания снега на трассах

26 ноября 2024, 06:00
Фото: Евгений Пузин. СФУ.
С наступлением первых холодов КрасКом увеличил объем подачи холодной воды в Октябрьский район. Для станции оснежнения лыжных трасс на Николаевской сопке в ноябре с водозабора острова Казачий подано более 22 тысяч кубометров холодной воды.

За зимний сезон снежные пушки используют для производства искусственного покрова в дополнение к естественному до 180 тысяч кубометров красноярской водопроводной воды.

Любители спокойного катания на беговых лыжах уже могут прокатится по снегу из капелек воды на восьми трассах комплекса «Радуга». В спорткомплексе отмечают, что пока работают снегогенераторы, вечером освещается только стадион.

Видео: КрасКом.

На трассах комплекса «Сопка» будут заниматься ученики городских школ зимних видов спорта.

«Инженерная инфраструктура, созданная для Универсиады, продолжает служить красноярцам, — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — Сети канализации под ул. Свердловской в сторону „Платинум Арена“ принимают стоки от новостроек в мкр. „Тихие зори“, а коллектор на ул. Юности для хоккейного клуба „Енисей“ заменил устаревшие трубы в микрорайоне послевоенной застройки на ДК им. 1 Мая. Трубопровод для оснежнения взял нагрузку по водоснабжению жителей Октябрьского района, продолжая подавать зимой воду на создание снега для лыжных трасс на Николаевской сопке».

Напомним, что при подготовке спортивных объектов Красноярска к Зимней Универсиаде КрасКом построил 3,5 километра сетей водоотведения и 8,5 километра — водоснабжения, в том числе отдельный магистральный водовод для станции искусственного оснежнения «Академии зимних видов спорта» и кластера «Радуга» в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта.

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