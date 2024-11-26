КрасКом подал на Николаевскую сопку 22 тысячи тонн воды для создания снега на трассах

Posted 26 ноября, 06:00
Published 26 ноября, 06:00
Modified 26 ноября, 06:02
Updated 26 ноября, 06:02
За зимний сезон снежные пушки используют для производства искусственного покрова в дополнение к естественному до 180 тысяч кубометров красноярской водопроводной воды.
Любители спокойного катания на беговых лыжах уже могут прокатится по снегу из капелек воды на восьми трассах комплекса «Радуга». В спорткомплексе отмечают, что пока работают снегогенераторы, вечером освещается только стадион.
На трассах комплекса «Сопка» будут заниматься ученики городских школ зимних видов спорта.
«Инженерная инфраструктура, созданная для Универсиады, продолжает служить красноярцам, — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — Сети канализации под ул. Свердловской в сторону „Платинум Арена“ принимают стоки от новостроек в мкр. „Тихие зори“, а коллектор на ул. Юности для хоккейного клуба „Енисей“ заменил устаревшие трубы в микрорайоне послевоенной застройки на ДК им. 1 Мая. Трубопровод для оснежнения взял нагрузку по водоснабжению жителей Октябрьского района, продолжая подавать зимой воду на создание снега для лыжных трасс на Николаевской сопке».
Напомним, что при подготовке спортивных объектов Красноярска к Зимней Универсиаде КрасКом построил 3,5 километра сетей водоотведения и 8,5 километра — водоснабжения, в том числе отдельный магистральный водовод для станции искусственного оснежнения «Академии зимних видов спорта» и кластера «Радуга» в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта.