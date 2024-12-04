prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 12:43

Published 4 декабря, 12:43

Modified 4 декабря, 12:55

Updated 4 декабря, 12:55

Красноярец рассказал, что происходило в Южной Корее после введения военного положения

Красноярец рассказал, что происходило в Южной Корее после введения военного положения

4 декабря 2024, 12:43
Фото: BAZA, t.me.
3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Красноярец, который сейчас учится там, рассказал, что происходило после этого.

Что вообще произошло?

Поздним вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Он объяснил, что решение связано с необходимостью побороть «сторонников КНДР». При этом оно связано не с конфликтом с КНДР, а с внутренним проблемами страны.

Президент заявил, что парламент — это «группа преступников», а военное положение необходимо для защиты конституционального строя. Причиной президент назвал попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложений правительства по бюджету. На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летали вертолеты.

Фото: SHOT / T.me

Генерал армии Пак Ан Су заявил, что в стране запрещены политическая деятельность, политические партии, митинги и демонстрации. Была введена государственная цензура. Согласно указу, все, кто нарушит эти правила, могут быть арестованы.

Однако внезапное решение президента и заявление Пак Ан Су спровоцировали протесты. Полиция блокировала проход протестующих к парламенту.

Фото: Yonhap / Reuters / Scanpix / LETA

Как отреагировали люди? Рассказ красноярца

Красноярец Ульян поделился с «Проспектом Мира», что произошедшее практически никак не отразилось на обычных жителях — единственное: около здания парламента были серьезные пробки.

«Почти все школы и учебные заведения работают как и работали. Даже вона [национальная валюта Южной Кореи] почти выправилась по курсу. Потому что вся заварушка имела сугубо политический характер, и люди, не относящиеся напрямую к политике, медиа, не пострадали. Возможно, в момент митингов, да, но тут информации пока никакой нет».

Ульян сказал, что по сути никаких изменений в бытовой жизни корейцев и других жителей не произошло. По словам красноярца, митинги по воскресеньям — в целом норма для Южной Кореи.

«Изменений нет. Для большего контекста история с президентом длится довольно долго, а митинги в центре в воскресенье — норма. Плюс даже военное положение затрагивало только политическую активность, СМИ и район парламента.
Эта ситуация настолько незначительна, что даже система оповещений на телефоне не сработала, а она орет при любом чихе: от понижения температуры до объявлений о пропаже людей».

Однако, говорит Ульян, в моменте у некоторых возникла паника: люди стали переживать, когда еще не было до конца понятно, что произошло.

«В моменте у некоторых более впечатлительных людей, да, звучало довольно жутко. Мой друг, например, поднял панику немного — всё-таки впервые за столько лет военное положение, да ещё и без повода.
Судя по новостям, многие иностранцы улетели из Кореи и отменили или отложили предстоящие поездки».

Военное положение в Южной Корее еще действует?

Если коротко, то — нет. Его отменили спустя шесть часов после введения. Кабинет министров Южной Кореи на экстренно созванном заседании утром 4 декабря поддержал отмену военного положения.

Представитель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента.

«Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация», — заявил Хан Дон Хун.

Еще министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед корейским народом и объявил о своей отставке. По сообщениям СМИ, именно он посоветовал президенту ввести военное положение.

Позднее оппозиция инициировала процедуру импичмента президенту — предложение лишить президента полномочий должны рассмотреть на заседании парламента 5 декабря. Само голосование по импичменту, по законодательству, должно состояться в течение 24-72 часов после этого заседания.

  • Рассказ красноярца о жизни в Южной Корее можно прочитать тут. Он рассказал «Проспекту Мира», сколько там стоит аренда квартиры и какие есть особенности жизни в Сеуле.
#София Штейнберг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика