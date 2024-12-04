Красноярец рассказал, что происходило в Южной Корее после введения военного положения

Поздним вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Он объяснил, что решение связано с необходимостью побороть «сторонников КНДР». При этом оно связано не с конфликтом с КНДР, а с внутренним проблемами страны.