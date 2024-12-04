Красноярец рассказал, что происходило в Южной Корее после введения военного положения

Posted 4 декабря, 12:43
Published 4 декабря, 12:43
Modified 4 декабря, 12:55
Updated 4 декабря, 12:55
Поздним вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Он объяснил, что решение связано с необходимостью побороть «сторонников КНДР». При этом оно связано не с конфликтом с КНДР, а с внутренним проблемами страны.
Президент заявил, что парламент — это «группа преступников», а военное положение необходимо для защиты конституционального строя. Причиной президент назвал попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложений правительства по бюджету. На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летали вертолеты.
Генерал армии Пак Ан Су заявил, что в стране запрещены политическая деятельность, политические партии, митинги и демонстрации. Была введена государственная цензура. Согласно указу, все, кто нарушит эти правила, могут быть арестованы.
Однако внезапное решение президента и заявление Пак Ан Су спровоцировали протесты. Полиция блокировала проход протестующих к парламенту.
Красноярец Ульян поделился с «Проспектом Мира», что произошедшее практически никак не отразилось на обычных жителях — единственное: около здания парламента были серьезные пробки.
«Почти все школы и учебные заведения работают как и работали. Даже вона [национальная валюта Южной Кореи] почти выправилась по курсу. Потому что вся заварушка имела сугубо политический характер, и люди, не относящиеся напрямую к политике, медиа, не пострадали. Возможно, в момент митингов, да, но тут информации пока никакой нет».
Ульян сказал, что по сути никаких изменений в бытовой жизни корейцев и других жителей не произошло. По словам красноярца, митинги по воскресеньям — в целом норма для Южной Кореи.
«Изменений нет. Для большего контекста история с президентом длится довольно долго, а митинги в центре в воскресенье — норма. Плюс даже военное положение затрагивало только политическую активность, СМИ и район парламента.
Эта ситуация настолько незначительна, что даже система оповещений на телефоне не сработала, а она орет при любом чихе: от понижения температуры до объявлений о пропаже людей».
Однако, говорит Ульян, в моменте у некоторых возникла паника: люди стали переживать, когда еще не было до конца понятно, что произошло.
«В моменте у некоторых более впечатлительных людей, да, звучало довольно жутко. Мой друг, например, поднял панику немного — всё-таки впервые за столько лет военное положение, да ещё и без повода.
Судя по новостям, многие иностранцы улетели из Кореи и отменили или отложили предстоящие поездки».
Если коротко, то — нет. Его отменили спустя шесть часов после введения. Кабинет министров Южной Кореи на экстренно созванном заседании утром 4 декабря поддержал отмену военного положения.
Представитель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента.
«Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация», — заявил Хан Дон Хун.
Еще министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед корейским народом и объявил о своей отставке. По сообщениям СМИ, именно он посоветовал президенту ввести военное положение.
Позднее оппозиция инициировала процедуру импичмента президенту — предложение лишить президента полномочий должны рассмотреть на заседании парламента 5 декабря. Само голосование по импичменту, по законодательству, должно состояться в течение 24-72 часов после этого заседания.