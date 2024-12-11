Красноярку «изуродовали» пластической операцией. Врачи не хотят ничего исправлять

Posted 11 декабря, 12:55
Published 11 декабря, 12:55
Modified 11 декабря, 12:57
Updated 11 декабря, 12:57
Как сообщили в СК, в «эфире федерального канала вышел сюжет о проведении женщине некачественной пластической операции» в частной клинике Красноярска. Речь идет о сюжете телеканала НТВ. Там сообщается, что красноярка решилась на операцию, чтобы «выбраться из депрессии» после смерти дочери.
За операцию женщина отдала 370 тысяч рублей.
В сюжете сообщается, что после операции у красноярки ухудшилось состояние здоровья: поврежден лицевой нерв и диагностировано офтальмологическое заболевание. Сама женщина говорит, что её «изуродовали», и она теперь «кривая».
Женщине сделали операцию повторно, но положительного результат она не принесла. Теперь, утверждает красноярка, медики игнорируют ее обращения и «не согласны с претензиями в свой адрес».
По факту возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (часть 1 статья 238 УК РФ).