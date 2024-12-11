Красноярку «изуродовали» пластической операцией. Врачи не хотят ничего исправлять

Как сообщили в СК, в «эфире федерального канала вышел сюжет о проведении женщине некачественной пластической операции» в частной клинике Красноярска. Речь идет о сюжете телеканала НТВ. Там сообщается, что красноярка решилась на операцию, чтобы «выбраться из депрессии» после смерти дочери.