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Posted 11 декабря, 12:55

Published 11 декабря, 12:55

Modified 11 декабря, 12:57

Updated 11 декабря, 12:57

Красноярку «изуродовали» пластической операцией. Врачи не хотят ничего исправлять

Красноярку «изуродовали» пластической операцией. Врачи не хотят ничего исправлять

11 декабря 2024, 12:55
Фото: 1MI.
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту проведения женщине некачественной пластической операции. Ей повредили нерв, у нее ухудшилось зрение.

Как сообщили в СК, в «эфире федерального канала вышел сюжет о проведении женщине некачественной пластической операции» в частной клинике Красноярска. Речь идет о сюжете телеканала НТВ. Там сообщается, что красноярка решилась на операцию, чтобы «выбраться из депрессии» после смерти дочери.

За операцию женщина отдала 370 тысяч рублей.

В сюжете сообщается, что после операции у красноярки ухудшилось состояние здоровья: поврежден лицевой нерв и диагностировано офтальмологическое заболевание. Сама женщина говорит, что её «изуродовали», и она теперь «кривая».

Женщине сделали операцию повторно, но положительного результат она не принесла. Теперь, утверждает красноярка, медики игнорируют ее обращения и «не согласны с претензиями в свой адрес».

По факту возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (часть 1 статья 238 УК РФ).

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#СК#Уголовное дело#Операция
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