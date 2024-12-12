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Posted 12 декабря, 06:47

Published 12 декабря, 06:47

Modified 12 декабря, 07:54

Updated 12 декабря, 07:54

В центре Красноярска частично перекрыли одну из улиц на неделю

В центре Красноярска частично перекрыли одну из улиц на неделю

12 декабря 2024, 06:47
Фото: prmira.ru.
Улицу Декабристов в Красноярске частично перекрывают до на неделю — с 12 по 19 декабря. Ограничения движения вводят ради строительства сетей водоснабжения, сообщили в мэрии.

С 12 декабря до 20:00 15 декабря по четной стороне улицы на участке от Декабристов, 30 до пересечения с Мира перекроют две полосы. Около дома Мира, 120 на участке длиной не более 35 метров сузят проезжую часть.

Фото: prmira.ru

С 12 декабря до 20:00 19 декабря на участке от Декабристов, 28 до Мира, 103 сузят проезжую часть на участке длиной около 50 метров.

С 16 декабря до 20:00 19 декабря по четной стороне улицы Декабристов на участке от дома №23 до пересечения Мира перекроют две полосы движения

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Водоснабжение#Декабристов#Улица
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