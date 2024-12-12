В центре Красноярска частично перекрыли одну из улиц на неделю

Posted 12 декабря, 06:47
Published 12 декабря, 06:47
Modified 12 декабря, 07:54
Updated 12 декабря, 07:54
С 12 декабря до 20:00 15 декабря по четной стороне улицы на участке от Декабристов, 30 до пересечения с Мира перекроют две полосы. Около дома Мира, 120 на участке длиной не более 35 метров сузят проезжую часть.
С 12 декабря до 20:00 19 декабря на участке от Декабристов, 28 до Мира, 103 сузят проезжую часть на участке длиной около 50 метров.
С 16 декабря до 20:00 19 декабря по четной стороне улицы Декабристов на участке от дома №23 до пересечения Мира перекроют две полосы движения