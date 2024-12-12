«Внесли в списки авианалетов»: красноярцев пугают листовками об эвакуации

Posted 12 декабря, 11:57
Published 12 декабря, 11:57
Modified 12 декабря, 12:03
Updated 12 декабря, 12:03
Фото объявления публикует ТВК. В листовке сказано, что Красноярск внесли в список авианалетов. Из-за этого администрация якобы собирается вывозить людей, но бомбоубежищ не хватает, а пункты временного размещения небезопасны.
Дальше авторы объявления говорят о каком-то «Комитете Спасения» и оставляют ссылки на неизвестный сайт и телеграм-канал.
В мэрии телеканалу сообщили, что эти листовки — фейк.
«Информация, изложенная в листовке, не соответствует действительности. Администрация города не имеет отношения к данному документу», — добавили в мэрии.