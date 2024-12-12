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Posted 12 декабря, 11:57

Published 12 декабря, 11:57

Modified 12 декабря, 12:03

Updated 12 декабря, 12:03

«Внесли в списки авианалетов»: красноярцев пугают листовками об эвакуации

«Внесли в списки авианалетов»: красноярцев пугают листовками об эвакуации

12 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Красноярцам рассылают непонятные листовке. В них сказано, что администрация собирается вывозить людей.

Фото объявления публикует ТВК. В листовке сказано, что Красноярск внесли в список авианалетов. Из-за этого администрация якобы собирается вывозить людей, но бомбоубежищ не хватает, а пункты временного размещения небезопасны.

Дальше авторы объявления говорят о каком-то «Комитете Спасения» и оставляют ссылки на неизвестный сайт и телеграм-канал.

Фото: ТВК

В мэрии телеканалу сообщили, что эти листовки — фейк.

«Информация, изложенная в листовке, не соответствует действительности. Администрация города не имеет отношения к данному документу», — добавили в мэрии.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Мэрия#Фейк#Листовки
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