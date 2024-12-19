«Мне больно читать их письма»: волонтер Юрий Мезинов — о детях войны

Юрий и Екатерина Мезиновы вместе с командой добровольцев особое внимание уделяют детям, нуждающимся в поддержке со стороны. Помимо регулярной помощи в обеспечении самым необходимым, волонтеры — идея принадлежит Ульяне Стриж, представителю фонда Захара Прилепина на Донбассе — запустили акцию «Новогоднее волшебство». На каждый Новый год они собирают письма маленьких жителей подконтрольных территорий и стараются исполнить их желания. Многие ребята давно забыли, что такое беззаботная жизнь, и их наивные просьбы порой доводят волонтеров до слез — такие мелочи просят дети. Шоколадка, машинка, платье, кукла — конечно, все это добровольцы дарят своим подопечным. Но есть то, чего они просят больше всего — чтобы закончилась война.