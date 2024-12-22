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Posted 22 декабря, 03:37

Published 22 декабря, 03:37

Modified 22 декабря, 03:39

Updated 22 декабря, 03:39

Красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

22 декабря 2024, 03:37
Фото: 1MI.
Последняя рабочая неделя 2024 года, которая начнется 23 декабря, будет шестидневной. Суббота, 28 декабря, — последний рабочий день перед Новым годом.

После этого начнутся новогодние каникулы. Они будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.

  • Следующие выходные по среди недели будут только в мае 2025 года, а 23 февраля и 8 марта выпадают на субботу и воскресенье.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Выходные#Новый год#2024#Рабочая неделя#Каникулы
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