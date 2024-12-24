В Красноярске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы. Куда можно уехать?

Как рассказали в мэрии, запустят такие схемы автобусов, на которых можно будет проехать из всех районов на остров Татышев и обратно. Будет организовано 10 автобусных и 1 электробусный маршрут — это 23 автобуса и 4 электробуса. Интервал движения от 30 минут.