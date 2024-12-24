В Красноярске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы. Куда можно уехать?

Posted 24 декабря, 08:39
Published 24 декабря, 08:39
Modified 24 декабря, 09:16
Updated 24 декабря, 09:16
Как рассказали в мэрии, запустят такие схемы автобусов, на которых можно будет проехать из всех районов на остров Татышев и обратно. Будет организовано 10 автобусных и 1 электробусный маршрут — это 23 автобуса и 4 электробуса. Интервал движения от 30 минут.
Автобусы начнут работать с 22:30 31 декабря. В завершающий рейс они выйдут в 02:00 1 января 2025 года. На острове Татышев остановятся в интервале с 02:10 до 02:30.
Проезд будет стоить 44 рубля, в электробусе — 40 рублей.