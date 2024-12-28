Оформление статуса инвалидности: что изменится с 1 марта 2025 года

Важно понимать, что наличие диагноза не всегда означает автоматическое оформление инвалидности. Все зависит от того, какие именно функции нарушены и как это влияет на повседневную жизнь человека. Например, остеохондроз может проявляться по-разному: кому-то он не мешает свободно двигаться, а у кого-то вызывает трудности даже с обычной неспешной ходьбой. Все зависит от степени тяжести заболевания у каждого конкретного пациента.