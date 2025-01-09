Красноярцам назвали даты лучших астрономических событий 2025 года

Posted 9 января, 07:10
Published 9 января, 07:10
Modified 9 января, 07:10
Updated 9 января, 07:10
Ближайшее событие состоится 12 января. В этот день лучше всего будет видно Марс. 13 января комету C/2024 G3 (ATLAS) будет в наибольшей яркости. 18 января состоится сближение Венеры и Сатурна.
В начале февраля ожидается парад 7 планет и Луны. С 18 по 22 марта Венеру можно будет наблюдать утром и вечером.
6 мая красноярцы смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды, 13 августа — поток Персеиды, 14 декабря — поток Геминиды.
В ночь с 7 на 8 сентября красноярцы смогут увидеть «кровавую» Луну. Суперлуние в 2025 году ожидается 7 октября, 5 ноября и 5 декабря.