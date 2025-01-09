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Posted 9 января, 07:10

Published 9 января, 07:10

Modified 9 января, 07:10

Updated 9 января, 07:10

Красноярцам рассказали, когда ждать «кровавую» Луну и парад планет

Красноярцам назвали даты лучших астрономических событий 2025 года

9 января 2025, 07:10
Фото: Университет Решетнёва.

Красноярцам рассказали, когда ждать «кровавую» Луну и парад планет

В университете Решетнева рассказали о лучших астрономических событиях 2025 года.

Ближайшее событие состоится 12 января. В этот день лучше всего будет видно Марс. 13 января комету C/2024 G3 (ATLAS) будет в наибольшей яркости. 18 января состоится сближение Венеры и Сатурна.

В начале февраля ожидается парад 7 планет и Луны. С 18 по 22 марта Венеру можно будет наблюдать утром и вечером.

6 мая красноярцы смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды, 13 августа — поток Персеиды, 14 декабря — поток Геминиды.

В ночь с 7 на 8 сентября красноярцы смогут увидеть «кровавую» Луну. Суперлуние в 2025 году ожидается 7 октября, 5 ноября и 5 декабря.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Университет Решетнева
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