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Posted 27 января, 08:35

Published 27 января, 08:35

Modified 27 января, 08:42

Updated 27 января, 08:42

В Красноярском крае сироте с двумя детьми дали комнату с плесенью и без воды

В Минусинске сироте с детьми дали комнату с плесенью и без воды. Виновных не наказали

27 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.

В Красноярском крае сироте с двумя детьми дали комнату с плесенью и без воды

В Красноярском крае жительница Минусинска снова обратилась в СК России. Женщина не согласна с расследованием дела о нарушении ее жилищных прав.

37-летняя женщина, что в 2010 году ей как сироте предоставили комнату в здании бывшего общежития. Выяснилось, что там нет систем водоснабжения и водоотведения, а на стенах есть плесень.

В итоге женщина вынуждена жить вместе с двумя детьми в ненадлежащих условиях. Несмотря на многочисленные обращения, говорит жительница Минусинска, виновных до сих пор не привлекли к ответственности.

Отметим, что впервые женщина обратилась в СК России в январе 2024 года. Тогда она отмечала, что ее обращения в различные инстанции результатов «не принесли».

После этого в соцсетях ведомства сообщения об этой ситуации публиковали весной и несколько раз летом. В итоге глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию региональный Следком о ходе расследования уголовного дела.

«ПМ» обратился в СК за комментарием, однако оперативно связаться с ведомством не удалось.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Минусинск#СК#Уголовное дело#Общежитие#Комната
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