В Минусинске сироте с детьми дали комнату с плесенью и без воды. Виновных не наказали

Posted 27 января, 08:35
Published 27 января, 08:35
Modified 27 января, 08:42
Updated 27 января, 08:42
37-летняя женщина, что в 2010 году ей как сироте предоставили комнату в здании бывшего общежития. Выяснилось, что там нет систем водоснабжения и водоотведения, а на стенах есть плесень.
В итоге женщина вынуждена жить вместе с двумя детьми в ненадлежащих условиях. Несмотря на многочисленные обращения, говорит жительница Минусинска, виновных до сих пор не привлекли к ответственности.
Отметим, что впервые женщина обратилась в СК России в январе 2024 года. Тогда она отмечала, что ее обращения в различные инстанции результатов «не принесли».
После этого в соцсетях ведомства сообщения об этой ситуации публиковали весной и несколько раз летом. В итоге глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию региональный Следком о ходе расследования уголовного дела.
«ПМ» обратился в СК за комментарием, однако оперативно связаться с ведомством не удалось.