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Posted 28 января, 05:18

Published 28 января, 05:18

Modified 28 января, 05:18

Updated 28 января, 05:18

В Красноярске планируют построить новый переход через железнодорожные пути

В Красноярске планируют построить новый переход через железнодорожные пути

28 января 2025, 05:18
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске на Красномосковской планируют построить новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Мэрия уже нашла подрядчика для создания проекта.

Новый пешеходный переход появится на участке от здания на Красномосковской, 78 до Дорожной.

Накануне, 27 января, мэрия подписала контракт с компанией «Красноярскгражданпроект», которая должна создать проект моста. Стоимость контракта — 16 миллионов рублей.

Подрядчик должен провести инженерные изыскания и определиться с тем, какой будет переход: надземный или подземный. Кроме того, необходимо спроектировать водоотвод вокруг будущего объекта.

Компания должна получить заключительное госэкспертизы и завершить все работы до конца 2025 года.

  • Ранее стало известно, что «Красноярскгражданпроект» разработает проект новой дороги в микрорайоне Мичуринский.
  • До этого мы писали, что компания требовала взыскать с мэрии Красноярска 58,7 миллиона рублей неустойки за неоплаченный дорожный проект. Подробнее о ситуации читайте тут.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Железная дорога#Переход#Пешеходный переход
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