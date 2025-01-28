В Красноярске планируют построить новый переход через железнодорожные пути

Posted 28 января, 05:18
Published 28 января, 05:18
Modified 28 января, 05:18
Updated 28 января, 05:18
Новый пешеходный переход появится на участке от здания на Красномосковской, 78 до Дорожной.
Накануне, 27 января, мэрия подписала контракт с компанией «Красноярскгражданпроект», которая должна создать проект моста. Стоимость контракта — 16 миллионов рублей.
Подрядчик должен провести инженерные изыскания и определиться с тем, какой будет переход: надземный или подземный. Кроме того, необходимо спроектировать водоотвод вокруг будущего объекта.
Компания должна получить заключительное госэкспертизы и завершить все работы до конца 2025 года.