Осужденного за «терроризм» Никиту Уварова отправили в ШИЗО перед встречей с мамой

Об этом сообщили в телеграм-канале «Дело канских подростков». Там написали, что мать Уварова узнала о помещении его в ШИЗО от администрации колонии за сутки до свидания. Ей не удалось встретиться с ним и сделать передачу — для заключенных, находящихся в ШИЗО, это запрещено. О причинах перевода в ШИЗО администрация колонии не сообщила.