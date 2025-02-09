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Posted 9 февраля, 04:48

Published 9 февраля, 04:48

Modified 9 февраля, 04:48

Updated 9 февраля, 04:48

Осужденного за «терроризм» Никиту Уварова отправили в ШИЗО перед встречей с мамой

Осужденного за «терроризм» Никиту Уварова отправили в ШИЗО перед встречей с мамой

9 февраля 2025, 04:48
Фото: t.me/kanskdelo.
Осужденного по террористической статье 19-летнего Никиту Уварова отправили в штрафной изолятор.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Дело канских подростков». Там написали, что мать Уварова узнала о помещении его в ШИЗО от администрации колонии за сутки до свидания. Ей не удалось встретиться с ним и сделать передачу — для заключенных, находящихся в ШИЗО, это запрещено. О причинах перевода в ШИЗО администрация колонии не сообщила.

Кроме того, сообщается, что Никиту уже помещали в ШИЗО в декабре 2024 года на 10 дней.

  • В 2022 году 1-й Восточный окружной военный суд назначил Никите Уварову 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии, двум его приятелям дали условный срок. Уварова признали виновным в «прохождении обучения для террористической деятельности», остальных — в изготовлении и хранении «взрывчатых устройств».
  • Сам Никита Уваров обвинения отрицал и говорил, что не готовился к совершению теракта.
  • СМИ, рассказывая об этом деле, писали, что подростки хотели взорвать здание ФСБ или полиции в Minecraft, но в обвинение это не вошло.
  • Статья про »Дело канских подростков» в «Рувики».
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Никита Уваров#Терроризм#Колония#ШИЗО
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