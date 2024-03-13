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8 марта

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Март
Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми
В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.
13 марта, 02:13
«Подарили, запах не мой»: красноярки продают духи и сертификаты после 8 Марта
11 марта, 02:25
Красноярки похвастались подарками на 8 Марта и рассказали, как провели праздник
Цветы, конфеты, косметика и хорошее настроение — красноярки рассказали, что им подарили на 8 Марта.
9 марта, 06:10
Как праздновали 8 Марта в Красноярске 50 и 100 лет назад? Показываем старые фото
8 марта, 12:18
Пять красноярок рассказали о пяти вещах, которые им нужны для счастья
8 марта, 04:22
Цветочная стена и музыка на главных часах: как в Красноярске празднуют 8 Марта
В Красноярске в честь 8 Марта украсили цветами стену в подземном переходе, включили праздничную подсветку и музыку на городских часах.
8 марта, 04:09
Красноярки рассказали, что хотят получить на 8 Марта. А что им собираются дарить?
Жительницы Красноярска рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта, а жители — что будут дарить.
8 марта, 02:16
До +5 и снег: какая погода будет на 8 марта и в праздничные выходные?
7 марта, 01:58
Как правильно выбрать тюльпаны к 8 Марта? Рассказывает Роспотребнадзор
В преддверии 8 Марта красноярцам рассказали, как выбрать тюльпаны и как за ними ухаживать, чтобы они дольше простояли.
6 марта, 05:13
Тюльпаны по 150, сирень за 900. Сколько стоят букеты к 8 Марта в Красноярске? Фоторепортаж из цветочных магазинов
5 марта, 10:54
Лист ожидания — 200 человек. В ресторанах Красноярска забронировали почти все столики на 8 Марта
5 марта, 07:31
Какая будет погода в Красноярске в первые дни весны и 8 марта? Ответ синоптика
1 марта, 10:51
Февраль
Что подарить на 8 Марта маме, коллеге, девушке: подборка идей
26 февраля, 11:09

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