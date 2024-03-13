Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми

В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.