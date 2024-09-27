Ачинский район

«Тут была просто дымовуха» . В Ачинске от взрыва баллончика освежителя выбило окна и входную дверь

На втором этаже пятиэтажки в Ачинске произошел «хлопок», из-за него в квартире выбило окна и входную дверь. Возможная причина — взрыв баллончика освежителя воздуха.