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Ачинский район

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Сентябрь
Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»
27 сентября, 12:27
Июль
В Красноярском крае спасатели достали авто со дна реки. Внутри было тело водителя
В Ачинском районе спасатели подняли со дна реки Салырка автомобиль с телом водителя.
30 июля, 01:29
Июнь
В Ачинском районе медведь напугал семейную пару. Они из кустов следили за бобром
В Красноярском крае супружеская пара, наблюдавшая за бобром, встретила медведя. Хищник неожиданно вышел из кустов и напугал супругов.
22 июня, 04:20
Март
В крае подростки собирались устроить «диверсию» на железной дороге за 15 тысяч
27 марта, 01:14
Декабрь 2023
«Тут была просто дымовуха». В Ачинске от взрыва баллончика освежителя выбило окна и входную дверь
На втором этаже пятиэтажки в Ачинске произошел «хлопок», из-за него в квартире выбило окна и входную дверь. Возможная причина — взрыв баллончика освежителя воздуха.
10 декабря 2023, 08:11
Ноябрь 2023
Месиво на трассе. Пять машин попали в две аварии в одном месте
Днем 26 ноября в Ачинском районе края на одном участке дороги произошло два ДТП. Аварии случились на 670 километре трассы Р-255.
26 ноября 2023, 05:41
Октябрь 2023
«Кидалась бумажками». В Красноярском крае школьница попала в больницу из-за драки с одноклассником
В Красноярском крае школьник избил одноклассницу. Девочка попала в больницу.
13 октября 2023, 01:09

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