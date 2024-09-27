Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»

Posted 27 сентября, 12:27
Published 27 сентября, 12:27
Modified 27 сентября, 12:49
Updated 27 сентября, 12:49
Видео с Тонготоровым публикует издание «Запад24». На кадрах замглавврача извинился, что перебивает, и произнес следующую фразу:
«Грубо скажу. Пять лет назад каждая пятая семья была вовлечена в онкопроцесс, на сегодняшний день практически каждая третья. Если завод построят, то, считайте, каждая семья будет».
Речь, по всей видимости, идет о заводе между населенными пунктами Карловка и Горный Ачинского района — там планируется строительство деревоперерабатывающих заводов.
«Проспект Мира» запросил в краевом минздраве статистику по онкозаболеванием в Ачинске за последние пять лет. Мы опубликуем ответ, когда получим его.
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