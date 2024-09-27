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Posted 27 сентября, 12:27

Published 27 сентября, 12:27

Modified 27 сентября, 12:49

Updated 27 сентября, 12:49

Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»

Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»

27 сентября 2024, 12:27
Фото: t.me/KGBYZamrb / 1MI
Заместитель главного врача по хирургии Ачинской межрайонной больницы Шухрат Тонготоров заявил, что в районе в каждой третьей семье есть онкобольной.

Видео с Тонготоровым публикует издание «Запад24». На кадрах замглавврача извинился, что перебивает, и произнес следующую фразу:

«Грубо скажу. Пять лет назад каждая пятая семья была вовлечена в онкопроцесс, на сегодняшний день практически каждая третья. Если завод построят, то, считайте, каждая семья будет».
Видео: Запад24.

Речь, по всей видимости, идет о заводе между населенными пунктами Карловка и Горный Ачинского района — там планируется строительство деревоперерабатывающих заводов.

«Проспект Мира» запросил в краевом минздраве статистику по онкозаболеванием в Ачинске за последние пять лет. Мы опубликуем ответ, когда получим его.

  • Количество выявляемых онкологических заболеваний в Красноярском крае в целом растет: в 2023 году зафиксировали 15 тысяч, а годом ранее — 13,3 тысячи. Но врачи объясняют это увеличением числа медицинских осмотров.
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