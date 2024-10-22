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Онкозаболевания

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Октябрь
«Попытки скрыть»: минздрав проверит информацию о дефиците квот на МРТ для онкобольных
22 октября, 10:25
«Это проблема всего края». В клинике подтвердили дефицит квот на МРТ для онкобольных. Что говорят в минздраве?
18 октября, 08:58
В краевом минздраве отрицают недостаток квот на МРТ для онкобольных
14 октября, 08:04
Очереди по 4 месяца. Красноярец обвинил краевой минздрав в отсутствии квот на МРТ для онкобольных
10 октября, 11:46
«Очереди по 3-4 месяца»: в Красноярске онкобольному не дали квоту на МРТ
10 октября, 09:35
Сентябрь
Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»
27 сентября, 12:27
Июнь
Рак легких выявили у 1400 жителей Красноярского края за прошедший год
За 2023 год в Красноярском крае выявили у 1401 жителя злокачественные новообразования легких. Онкологи связывают это с курением.
3 июня, 06:04
Февраль
Красноярцы стали чаще болеть раком? Сравниваем статистику за 2012 и 2022 годы
9 февраля, 08:55
Красноярские врачи рассказали, что нельзя делать при онкологии и почему
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали о противопоказаниях при онкологии. Их важно соблюдать при лечении.
7 февраля, 02:27
Слабость и боль в костях: красноярские врачи рассказали о первых признаках онкологии
5 февраля, 02:22
В Красноярском крае стали выявлять больше онкозаболеваний
3 февраля, 02:13

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