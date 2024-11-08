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Posted 8 ноября, 11:44

Published 8 ноября, 11:44

Modified 8 ноября, 11:46

Updated 8 ноября, 11:46

Красноярский фотограф рассказала, как живет с онкологией и как диагноз влияет на это

Красноярский фотограф рассказала, как живет с онкологией и как диагноз влияет на это

8 ноября 2024, 11:44
Фото: Татьяна Вишневская, krsk.aif.ru.
Красноярка и фотограф Татьяна Вишневская рассказала о своей жизни с раком, о том, как диагноз влияет на восприятие жизни и чем занимается сейчас.

С Татьяной поговорили журналисты издания krsk.aif.ru. Она рассказала, что узнала о диагнозе в 2017 году.

«Тогда я еще активно работала телекорреспондентом, снимала репортажи для центральных каналов. Чувствовала себя вполне нормально, но поскольку ранее у меня был тяжелый аппендицит, приведший к спайкам, регулярно наблюдалась у врачей. Во время очередного обследования в гинекологии мне поставили диагноз. Позже, уже в онкологии на Смоленской уточнили — вторая стадия».

Татьяна признается, что узнать об этом было страшно — и чувство страха есть до сих пор.

«Потому что ты не знаешь, что дальше. Страшно оттого, что ты… можешь умереть. Сейчас я к этому отношусь уже более философски: мы же в принципе, при рождении уже знаем, что умрем! Смерть — это конечная форма существования физического тела.
В палате, где я лежала после операции, нас было четыре женщины. Одной женщине на тот момент было уже под 60 лет и всю жизнь она мечтала съездить на море. И деньги вроде были, и возможности, но поездку все время откладывала на потом. И вот оказалось, что „потом“ может уже никогда не случиться!»

До 2017 года Татьяна увлекалась фотографией параллельно с работой телеведущей. После операции и химиотерапии она решила, что будет все время уделять любимому делу — фотографии.

Спустя какое-то время красноярка вышла в устойчивую ремиссию и уже много лет работает фотографом на фестивалях живой и этнической музыки «Устуу Хурээ», духовых оркестров «Фанфары в центре Азии».

Фото: Татьяна Вишневская, krsk.aif.ru

Сейчас у Татьяны Вишневской новые проекты. Один из них «Современницы». Это серия портретов женщин всех возрастов — совсем маленьких девочек, молодых и взрослых женщин, пенсионерок.

Недавно при очередном обследовании у красноярки выявили рецидив. Сейчас она снова проходит курсы химиотерапии. Однако Татьяна решила поступить в колледж креативных индустрий — теперь она учиться там вместе с 18-летними однокурсниками.

«Они такие прикольные и открытые! У них есть то, чего у нас в советском детстве в помине не было — свобода самовыражения. Они могут себе позволить выглядеть, думать, одеваться, как им угодно. Так что на их фоне я вообще выгляжу вполне органично. Про прическу даже вопросов не возникает».

Уроки Татьяна практически не пропускает, только в исключительных случаях. Например, сразу после химиотерапии ей тяжело сидеть за партой.

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