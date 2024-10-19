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Алименты

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2024
Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов
В Красноярске мужчина с долгом по алиментам более 500 тысяч рублей попытался сбежать от судебных приставов, однако его сумели догнать.
19 октября, 06:37
Мать-одиночка почти год не могла получить от приставов уплаченные алименты
В Красноярском крае мать-одиночка почти год не могла получить от судебных приставов алименты, которые заплатил отец ребенка.
29 июля, 05:07
Красноярка обвинила вице-спикера заксобрания в избиении и рассказала подробности
14 июня, 11:40
Вице-спикера заксобрания Красноярского края обвинили в избиении бывшей жены
14 июня, 07:23
70-летний пенсионер взыскал с дочери алименты. Они не общались больше 15 лет
23 февраля, 08:32
2023
Экс-депутат Гольдман задолжал 7,2 миллиона по алиментам
2 декабря 2023, 08:25
«В формате сторителлинга». Красноярские приставы начали опубличивать персональные данные должников по алиментам
ФССП России по Красноярскому краю запустила проект «Внимание! Разыскивается папа/мама». Приставы рассказывают в «формате сторителлинга» о жизни должников по алиментам.
30 ноября 2023, 07:54
Житель Красноярского края стал отцом в 15 лет и задолжал 161 тысячу по алиментам
В Кодинске 25-летний парень накопил долг по алиментам перед 10-летней дочерью. Он оказался должен 161 тысячу рублей.
19 октября 2023, 01:56
Житель Красноярского края пошел на СВО из-за долга по алиментам
27 сентября 2023, 05:22
Неплательщика алиментов заставили копать могилы на кладбище
Жителя Красноярского края отправили на обязательные работы за долги по алиментам — он копал могилы.
7 июня 2023, 11:42

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