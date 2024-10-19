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Posted 19 октября, 06:37

Published 19 октября, 06:37

Modified 19 октября, 06:39

Updated 19 октября, 06:39

Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов

Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов

19 октября 2024, 06:37
Фото: ГУФССП России по Красноярскому краю
В Красноярске мужчина с долгом по алиментам более 500 тысяч рублей попытался сбежать от судебных приставов, однако его сумели догнать.

Как рассказали в ведомстве, они искали мужчину, который не выплачивал деньги на содержание 14-летнего сына. Приставы пришили домой к должнику, там их встретили брата должника и бывшая подруга неплательщика — женщина заявила, что мужчина работает вахтовым методом, а по адресу не проживает более трех лет.

Тогда приставы решили осмотреть жилье и обнаружили там человека, который наотрез отказался предоставлять документы. Ему предложили проехать в отдел полиции. Когда приставы вместе с мужчиной вышли на улицу, то тот попытался сбежать, но его догнали.

Далее выяснилось, что это тот самый должник. Против него составили административный протокол за неуплату алиментов. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Красноярец трудоустроен, на его работу направили постановление об обращении взыскания на зарплату. Если он вновь уклониться от отплаты, против него могут возбудить уголовное дело.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Приставы#Алименты#Долги
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