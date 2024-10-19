Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов

Posted 19 октября, 06:37
Published 19 октября, 06:37
Modified 19 октября, 06:39
Updated 19 октября, 06:39
Как рассказали в ведомстве, они искали мужчину, который не выплачивал деньги на содержание 14-летнего сына. Приставы пришили домой к должнику, там их встретили брата должника и бывшая подруга неплательщика — женщина заявила, что мужчина работает вахтовым методом, а по адресу не проживает более трех лет.
Тогда приставы решили осмотреть жилье и обнаружили там человека, который наотрез отказался предоставлять документы. Ему предложили проехать в отдел полиции. Когда приставы вместе с мужчиной вышли на улицу, то тот попытался сбежать, но его догнали.
Далее выяснилось, что это тот самый должник. Против него составили административный протокол за неуплату алиментов. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Красноярец трудоустроен, на его работу направили постановление об обращении взыскания на зарплату. Если он вновь уклониться от отплаты, против него могут возбудить уголовное дело.