Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов

Как рассказали в ведомстве, они искали мужчину, который не выплачивал деньги на содержание 14-летнего сына. Приставы пришили домой к должнику, там их встретили брата должника и бывшая подруга неплательщика — женщина заявила, что мужчина работает вахтовым методом, а по адресу не проживает более трех лет.