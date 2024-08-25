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Арбузы

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Красноярцам рассказали, как не отравиться дынями и арбузами
В краевом Роспотребнадзоре дали жителям Красноярского края несколько советов, которые помогут избежать отравления дынями и арбузами.
25 августа, 12:35
Красноярцам рассказали, как выбрать спелые дыни и арбузы. Подробная инструкция
27 июля, 08:52
2023
Ачинец пожаловался на продавца в Роспотребнадзор из-за разрезанных арбузов
Житель Ачинска пожаловался в Роспотребнадзор края на продажу четвертинок и половинок арбузов.
18 июля 2023, 09:01
В Красноярске из грузовика выпали арбузы — весь асфальт в мякоти
В Красноярске на улице Авиаторов из грузовика выпали арбузы.
28 июня 2023, 07:25

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