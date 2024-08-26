Аттракцион

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Август
«Спасибо, +1 фобия»: в Красноярском крае из-за белок едва не сгорело колесо обозрения
В Красноярском крае в городском парке Железногорска задымилось колесо обозрения. Спасатели считают, что виноваты в этом белки.
26 августа, 07:28
Июль
Где покататься на аттракционах в Красноярске? Топ мест
31 июля, 10:40
Какие экстремальные развлечения есть в Красноярске?
29 июля, 11:24
Ноябрь 2023
В Центральном парке начали разбирать аттракционы. Их заменят на новые
9 ноября 2023, 08:12

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