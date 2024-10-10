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Бананы

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«Это незаменимое средство»: 7 причин, почему не нужно выкидывать банановую кожуру
Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру в мусорное ведро? Специалисты говорят, что ее можно использовать в самых разнообразных ситуациях. Мы нашли несколько способов использования банановой кожуры.
10 октября, 10:50
Красноярская торговая сеть прокомментировала новость о поставке кокаина с бананами
3 мая, 09:58
60 кг кокаина вместе с бананами из Эквадора доставили на имя красноярской компании
3 мая, 04:43
В Красноярске не хватает бананов из-за мятежа в Эквадоре. Поговорили с магазинами
16 января, 04:32
2023
В Красноярске могут подорожать бананы. Вот что говорят в торговой сети
В Красноярске могут подорожать бананы. «Проспект Мира» посмотрел, сколько они сейчас стоят, и узнал, ждать ли роста цен на них.
29 сентября 2023, 11:59

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