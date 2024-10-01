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Безработица

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Октябрь
Ключевую ставку могут повысить до 20%. Что будет со всеми нами?
Экономисты заявляют, что стратегия Центрального банка России повышение ставки до 19% не дает результатов, поэтому регулятор может повысить ее снова.
1 октября, 10:47
Август
В Красноярском крае женщины тратят на поиск работы больше времени, чем мужчины
15 августа, 06:10
Апрель
Каких работников чаще ищут в крае? А что с безработицей? Ответ службы занятости
17 апреля, 02:05

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