Ключевую ставку могут повысить до 20%. Что будет со всеми нами?

С сентября 2022-го ключевая ставка в России только растет. За два года она увеличилась более чем в 2,5 раза — с 7,5% до 19%. Экономисты прогнозируют, что до конца ставку повысят да 20%. Такой ее, вероятно, объявит ЦБ уже на следующем заседании 25 октября.