Ключевую ставку могут повысить до 20%. Что будет со всеми нами?

Posted 1 октября, 10:47
Published 1 октября, 10:47
Modified 1 октября, 11:04
Updated 1 октября, 11:04
С сентября 2022-го ключевая ставка в России только растет. За два года она увеличилась более чем в 2,5 раза — с 7,5% до 19%. Экономисты прогнозируют, что до конца ставку повысят да 20%. Такой ее, вероятно, объявит ЦБ уже на следующем заседании 25 октября.
«Рынок морально готов к повышению до 20%, уже заложив потенциально этот уровень в стоимость ценных бумаг», — рассказал «Новым Известиям» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
После очередного повышения ставки инфляция немного замедлилась, рассказал журналистам главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
«Последняя статистика и опросы предпринимателей говорят о замедлении роста промышленного производства и роста экономики в целом. Что неудивительно. Вклады при таких ставках зачастую выглядят гораздо предпочтительнее инвестиций в развитие», — отметил он.
Небольшое замедление инфляции для ЦБ не станет основанием для снижения ставки, считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
«Видимо, более важными индикаторами для ЦБ являются темпы кредитования, как потребительского, так и корпоративного, которые пока не сократились в желаемой для ЦБ степени», — прокомментировал он «Новым Известиям».
Банк России, полагают экономисты, не будет отступать, пока инфляция не вернется к цели — 4% (сейчас 9%).
Если верить статистике, зарплаты россиян растут быстрее производительности труда. Безработицы практически нет, а работодатели борются за каждого. Люди начали получать больше, однако работать лучше от этого не стали. Но следующий, 2025 год, расставит все на свои места, уверен Борис Копейкин.
«Несмотря на заметное повышение минимального размера оплаты труда с января 2025 года, в целом по экономике и зарплаты, и располагаемые доходы в следующем году будут расти заметно медленнее, чем в этом. Особенно если жесткость денежно-кредитной политики резко затормозит экономический рост. А это все более вероятный сценарий», — резюмировал эксперт.
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