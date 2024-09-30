Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат

Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в первом полугодии этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценка производилась по покупательной способности, а не по размеру зарплат.