Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат

Posted 30 сентября, 09:23
Published 30 сентября, 09:23
Modified 30 сентября, 09:46
Updated 30 сентября, 09:46
Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в первом полугодии этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценка производилась по покупательной способности, а не по размеру зарплат.
Красноярск в этом рейтинге занял 29 место. Заявляется, что на среднюю зарплату в 81,9 тысячи рублей красноярцы могут купить 3,7 фиксированного потребительского набора. Рост в зарплате по отношению к первому полугодию 2023 года составил 18,1%.
Первое место занял Новый Уренгой (ЯНАО) со среднемесячной зарплатой 156,3 тысяч рублей, на которую можно позволить 6,25 фиксированного набора. На второй строчке Салехард (ЯНАО), где зарплата 142,8 тысячи рублей, набор — 5,71. Третье место у Москвы, где средняя зарплата 160,3 тысячи рублей, что составляет 5,12 набора.
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