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Posted 30 сентября, 09:23

Published 30 сентября, 09:23

Modified 30 сентября, 09:46

Updated 30 сентября, 09:46

Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат

Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат

30 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI
Аналитики назвали российские города с самыми высокими зарплатами. Красноярск едва вошел в топ-30.

Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в первом полугодии этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценка производилась по покупательной способности, а не по размеру зарплат.

Красноярск в этом рейтинге занял 29 место. Заявляется, что на среднюю зарплату в 81,9 тысячи рублей красноярцы могут купить 3,7 фиксированного потребительского набора. Рост в зарплате по отношению к первому полугодию 2023 года составил 18,1%.

Первое место занял Новый Уренгой (ЯНАО) со среднемесячной зарплатой 156,3 тысяч рублей, на которую можно позволить 6,25 фиксированного набора. На второй строчке Салехард (ЯНАО), где зарплата 142,8 тысячи рублей, набор — 5,71. Третье место у Москвы, где средняя зарплата 160,3 тысячи рублей, что составляет 5,12 набора.

  • Ранее Красноярскстат посчитали, что средняя зарплата в регионе за первые шесть месяцев 2024 года составила 90 758 рублей. «Проспект Мира» узнал, что об этом думают красноярцы.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Экономика#Рейтинг#Красноярскстат#Зарплаты
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