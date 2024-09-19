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Posted 19 сентября, 04:30

Published 19 сентября, 04:30

Modified 19 сентября, 04:30

Updated 19 сентября, 04:30

Руководство ответило на заявления водителей скорых об урезании зарплаты

Водители скорых жалуются на урезание зарплаты. Что говорит руководство?

19 сентября 2024, 04:30
Фото: 1MI

Руководство ответило на заявления водителей скорых об урезании зарплаты

В Красноярске водители скорых пожаловались на то, что руководство «Санавтотранса» изменило условия трудовых договоров и их зарплаты упали. Директор учреждения прокомментировал «Проспекту Мира» обвинения сотрудников.

Депутат горсовета Иван Петров заявил, что получил коллективное обращение от водителей скорых КГБУ «Санавтотранс». Как утверждают сотрудники, первого августа руководство изменило условия трудовых договоров.

По словам водителей, после начисления зарплаты они узнали, что им вдвое повысили почасовую тарифную ставку. При этом оплату за работу в ночное время урезали на 50%. Также в два раза сократили выплаты за интенсивность, сложность и качество.

В итоге зарплата сотрудников, утверждают они, осталась на прежнем уровне, несмотря на обещания об улучшении их финансовых условий.

«Проспект Мира» направил «Санавтотрансу» официальный запрос и попросил прокомментировать ситуацию.

Директор учреждения Евгений Петроченко в ответе нашему изданию подтвердил, что с 1 августа действительно изменилась структура оплаты труда.

«Перед нами поставлена задача об усилении гарантированной ее части — повышение гарантированной части не менее чем до 50% в общей доле заработной платы.
Это делается для того, чтобы у работника была твердая, не зависящая от оценки работодателя гарантированная часть заработной платы. Снижения заработной платы в результате этих мероприятий быть категорически не должно, сумма не уменьшится. По этому моменту мы ведем плановую работу, отвечаем на все вопросы, обсуждаем в том числе и изменения в коллективном договоре».

Директор «Санавтотранса» также заявил, что у водителей скорых есть вопросы и в коллективный договор могут быть внесены изменения, которые «устроят обе стороны».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Зарплата#Скорая помощь#Водители
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