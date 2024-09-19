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Posted 19 сентября, 04:03

Published 19 сентября, 04:03

Modified 19 сентября, 04:16

Updated 19 сентября, 04:16

Больше половины машин красноярской скорой помощи «существенно изношены»

Больше половины машин красноярской скорой помощи «существенно изношены»

19 сентября 2024, 04:03
Фото: Ngs24.ru
Краевое учреждение «СанАвтоТранс», которое обслуживает красноярские подстанции скорой медицинской помощи, заявили, что больше 50% машин имеют «существенный износ».

Ранее фельдшер красноярской СМП заявил, что его бригада за одну смену поменяла пять машин, так как многие автомобили находятся в плохом состоянии. На одной из них они выехали на вызов к беременной, у которой начались преждевременные роды.

В пути фельдшер понял, что везти беременную на этой машине нельзя — машину сильно трясло, а в салоне пахло выхлопными газами. Бригада вернулась на станцию. К женщине выслали другую машину.

«Проспект Мира» обратился за комментарием. В КГБУ «СанАвтоТранс» нам отвели, что они обслуживают 121 машину и большая часть из них изношена.

«Транспорт, включая специализированный, поступает в край ежегодно. В настоящее время за учреждением „СанАвтоТранс“, которое обеспечивает красноярские подстанции СМП, закреплен 121 автомобиль скорой медицинской помощи, более 50% из них имеют существенный износ. За 3 года учреждение получило 8 новых автомобилей, так как ранее при поступлении в Красноярский край нового автотранспорта в приоритете были районные больницы».

В учреждении заявили, что в этом году для красноярской скорой закупили 25 новых машин. Они должны поступить в течение двух месяцев.

На сайте госзакупок есть соответствующий тендер на 193,5 млн рублей, который заключили еще в июле. Одна машина — 7,7 млн рублей.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Беременность#Автомобили#Здравоохранение#Скорая помощь
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