Больше половины машин красноярской скорой помощи «существенно изношены»

Posted 19 сентября, 04:03
Published 19 сентября, 04:03
Modified 19 сентября, 04:16
Updated 19 сентября, 04:16
Ранее фельдшер красноярской СМП заявил, что его бригада за одну смену поменяла пять машин, так как многие автомобили находятся в плохом состоянии. На одной из них они выехали на вызов к беременной, у которой начались преждевременные роды.
В пути фельдшер понял, что везти беременную на этой машине нельзя — машину сильно трясло, а в салоне пахло выхлопными газами. Бригада вернулась на станцию. К женщине выслали другую машину.
«Проспект Мира» обратился за комментарием. В КГБУ «СанАвтоТранс» нам отвели, что они обслуживают 121 машину и большая часть из них изношена.
«Транспорт, включая специализированный, поступает в край ежегодно. В настоящее время за учреждением „СанАвтоТранс“, которое обеспечивает красноярские подстанции СМП, закреплен 121 автомобиль скорой медицинской помощи, более 50% из них имеют существенный износ. За 3 года учреждение получило 8 новых автомобилей, так как ранее при поступлении в Красноярский край нового автотранспорта в приоритете были районные больницы».
В учреждении заявили, что в этом году для красноярской скорой закупили 25 новых машин. Они должны поступить в течение двух месяцев.
На сайте госзакупок есть соответствующий тендер на 193,5 млн рублей, который заключили еще в июле. Одна машина — 7,7 млн рублей.