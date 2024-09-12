В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи

Posted 12 сентября, 11:06
Published 12 сентября, 11:06
Modified 12 сентября, 12:49
Updated 12 сентября, 12:49
18 августа скорая приехала на вызов в переулок Сибирский, где их ждала пьяная пациентка. Фельдшер отвела женщину в машину для осмотра и помощи, в один момент пациентка начала вести себя агрессивно, выскочила из машины и побежала на оживленную дорогу.
Фельдшер испугалась, что женщину собьет машина и бросилась за ней. Медработник попросила помощи прохожего. Вместе они догнали ее и стали удерживать. После этого пациентка начала бить фельдшера.
На помощь к медработнику прибежали еще двое прохожих и стали удерживать агрессивную женщину до приезда полиции. Фельдшер успела получить два удара по голове.
Материалы этого дела уже направляли в районную прокуратуру.
В инспекции сообщили, что с начала года это уже второй случай в Красноярске, когда сотрудники скорой получают тяжелые травмы от пациентов.