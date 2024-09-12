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Posted 12 сентября, 11:06

Published 12 сентября, 11:06

Modified 12 сентября, 12:49

Updated 12 сентября, 12:49

В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи

В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи

12 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Ленинском районе Красноярска при оказании медицинской помощи пьяной пациентки фельдшер скорой помощи получила тяжелую травму головы. Об этом случае рассказали в государственной инспекции труда по краю.

18 августа скорая приехала на вызов в переулок Сибирский, где их ждала пьяная пациентка. Фельдшер отвела женщину в машину для осмотра и помощи, в один момент пациентка начала вести себя агрессивно, выскочила из машины и побежала на оживленную дорогу.

Фельдшер испугалась, что женщину собьет машина и бросилась за ней. Медработник попросила помощи прохожего. Вместе они догнали ее и стали удерживать. После этого пациентка начала бить фельдшера.

На помощь к медработнику прибежали еще двое прохожих и стали удерживать агрессивную женщину до приезда полиции. Фельдшер успела получить два удара по голове.

Материалы этого дела уже направляли в районную прокуратуру.

В инспекции сообщили, что с начала года это уже второй случай в Красноярске, когда сотрудники скорой получают тяжелые травмы от пациентов.

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