В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи

18 августа скорая приехала на вызов в переулок Сибирский, где их ждала пьяная пациентка. Фельдшер отвела женщину в машину для осмотра и помощи, в один момент пациентка начала вести себя агрессивно, выскочила из машины и побежала на оживленную дорогу.