prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Биржа

Выбрать дату
2024
Красноярка хотела заработать на бирже и потеряла 9 млн. Деньги заняла у мамы и подруг
В Красноярске 24-летняя жительница потеряла 8,9 миллиона рублей на фейковой криптобирже.
13 октября, 06:36
Могут ли россияне покупать доллары после новых санкций и сколько будет стоить валюта
13 июня, 09:12
Житель Красноярского края потерял на фейковой бирже больше четырех миллионов рублей
В Курагинском районе Красноярского края 43-летний мужчина потерял на фейковой бирже 4,5 миллиона рублей. Деньги ушли мошенникам.
17 февраля, 10:28
Пенсионерка «заработала» на фейковой бирже 6 тысяч, но потом потеряла 3 миллиона
62-летняя жительница Железногорска потеряла на фейковой бирже три миллиона рублей.
13 января, 06:41
2023
Красноярка лишилась больше 6 миллионов из-за новой подруги и её советов
53-летняя жительница Красноярска перевела деньги на фейковую биржу по совету новой подруги из соцсетей.
23 декабря 2023, 02:14
Красноярская сотрудница нефтяной компании потеряла на фейковой бирже 6,5 миллиона
В Красноярске 53-летняя сотрудница нефтяной компании потеряла на фейковой бирже 6,5 миллиона рублей. Деньги ушли мошенникам.
18 ноября 2023, 03:11
Как «биржевики» из Уфы обманули красноярцев на 40 миллионов: рассказы потерпевших
28 июня 2023, 06:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика