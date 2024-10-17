prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Боеприпасы

Выбрать дату
2024
В Красноярске вынесли приговоры за взрывы на складе боеприпасов. Взыщут более 8 млрд
17 октября, 12:28
2023
Житель Красноярского края делал ремонт в доме и нашел под полом кучу боеприпасов
В Емельяновском районе под полом дома житель обнаружил кучу гранат, патронов и других боеприпасов.
16 октября 2023, 02:23
В Назарове из реки вытащили два пакета с боеприпасами и возбудили уголовное дело
16 августа 2023, 04:51
В Красноярском крае нашли гранаты и сотню патронов в реке
В Красноярском крае нашли два пакета с боеприпасами.
2 августа 2023, 05:51
В аэропорту Красноярска провели проверку из-за гранат для юнармии
30 мая 2023, 05:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика