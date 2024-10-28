Ученые рассказали, какая разница в возрасте между супругами приводит к разводу

По статистике большая разница в возрасте между супругами во многих случаях приводит к разводу. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является наиболее оптимальной и может помочь сохранить брак.