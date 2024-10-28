prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Брак

Выбрать дату
Октябрь
В Красноярске загс будет бесплатно учить пары танцевать вальс
Красноярский загс собирается проводить бесплатные уроки вальса.
28 октября, 12:37
Красноярских молодоженов не пугает високосный год. Уже расписались 2 тысячи пар
С начала этого года в красноярском Доме торжеств зарегистрировали две тысячи молодых семей. Об этом заявили в пресс-службе краевого агентства ЗАГС.
21 октября, 01:13
Июнь
Красноярец потерял паспорт прямо перед свадьбой. Смог ли он пожениться?
Красноярец Денис потерял паспорт перед свадьбой, а пропажу обнаружил, когда уже собирался на регистрацию, назначенную на 20 июня в 9 часов утра.
23 июня, 09:40
Май
Ученые рассказали, какая разница в возрасте между супругами приводит к разводу
По статистике большая разница в возрасте между супругами во многих случаях приводит к разводу. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является наиболее оптимальной и может помочь сохранить брак.
16 мая, 10:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика