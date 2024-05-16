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Posted 16 мая, 10:53

Published 16 мая, 10:53

Modified 16 мая, 10:55

Updated 16 мая, 10:55

Ученые рассказали, какая разница в возрасте между супругами приводит к разводу

16 мая 2024, 10:53
По статистике большая разница в возрасте между супругами во многих случаях приводит к разводу. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является наиболее оптимальной и может помочь сохранить брак.

Как пишет издание Newia со ссылкой на авторов исследования из университета Эмори в США, после вступления в такой брак сначала партнеры могут быть по-настоящему счастливы, однако это чувство может продлиться недолго.

Еще, по наблюдениям ученых, супруги с большой разницей в возрасте хуже справляются с финансовыми трудностями, чем партнеры с меньшей возрастной разницей.

Так какие возрастные диапазоны считаются наиболее благоприятными с точки зрения сохранения отношений?

Разница в 10 лет

Многие люди уверены, что для комфортной жизни в браке разница в возрасте между супругами не должна быть больше 10 лет, а некоторые считают, что это очень много.

Исследователи установили, что при таком возрастном соотношении риск развестись повышается на 40%, чем в браках между одногодками.

Разница в 20 лет

Такая разница в возрасте, по данным американских ученых, может привести к разрыву отношений на 95% чаще. При этом есть люди, которые уверены, что и при таком возрастном соотношении семейная жизнь может сложиться удачно.

Какая разница в возрасте является оптимальной

В ходе исследований ученые вывели специальную формулу, по которой можно рассчитать наиболее благоприятную разницу в возрасте.

Необходимо разделить свой возраст пополам и прибавить 7 лет. По заключению авторов, при таком возрастном соотношении брак между партнерами, не являющихся ровесниками, имеет высокие шансы оказаться прочным.

#Никита Алексеев#Общество#Ученые#Супруги#Брак#Возраст#Разница в возрасте
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