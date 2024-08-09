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Супруги

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Август
Жена красноярца, сбившего маму двоих детей, рассказала свою версию событий
Супруга водителя, сбившего маму двоих детей в Красноярске, заявила, что он попал в больницу. По словам женщины, у ее мужа случился сердечный приступ.
9 августа, 11:14
Май
Ученые рассказали, какая разница в возрасте между супругами приводит к разводу
По статистике большая разница в возрасте между супругами во многих случаях приводит к разводу. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является наиболее оптимальной и может помочь сохранить брак.
16 мая, 10:53
Женщина случайно задавила мужа. Ему стало плохо, и она хотела помочь
13 мая, 07:27
Апрель
Муж задушил жену после её признания в измене. Он сам рассказал все полиции
В Богучанском районе мужчина обвиняется в убийстве супруги. Женщина призналась ему в измене — житель разозлился и задушил её.
25 апреля, 08:18

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