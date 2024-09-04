prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Бразилия

Выбрать дату
Сентябрь
Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом
Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.
4 сентября, 04:13
Апрель
Красноярца и других россиян сняли с рейса в Турции
Жителя Красноярска и других россиян не впустили на транзитный рейс из Турции в Бразилию. Мужчина рассказал, почему не смог улететь.
24 апреля, 10:04
Сентябрь 2023
В Красноярске бразильцу предоставили временное убежище
В Красноярском крае 43-летнему гражданину Бразилии предоставили временное убежище. До этого его хотели выдворить из страны.
25 сентября 2023, 08:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика