prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Декрет

Выбрать дату
Сентябрь
В Красноярском крае больше 800 отцов сидят в декрете
В Красноярском крае больше 800 отцов находятся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда.
19 сентября, 02:36
Июнь
Только 15% красноярцев согласны уйти в декрет вместо жены
15% красноярцев согласны уйти в декрет вместо жены. Однако 80% считают, что с ребенком должна сидеть мама.
27 июня, 01:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика