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Дмитрия Мартынова

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2024
В Красноярске больной пенсионер упал с 11 этажа
В Красноярске из окна многоэтажки на Мартынова выпал 75-летний мужчина и разбился.
1 октября, 03:16
2023
Красноярка осталась без машины из-за ночного дрифта по городу. У нее не было прав
В Красноярске жительница без прав гоняла по городу на «Ладе Приора». Её поймали полицейские.
1 ноября 2023, 01:40
В Красноярске жителям нескольких улиц аварийно отключили электричество
Жители нескольких улиц в красноярской Покровке остались без электричества.
27 сентября 2023, 04:32
В Красноярске на Чернышевского появится новая остановка. Сейчас там ремонт
В Красноярске улицу Чернышевского сейчас ремонтируют. В УДИБ пообещали сделать там новую остановку общественного транспорта.
21 июля 2023, 01:26

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