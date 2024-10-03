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Дворники

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В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии
3 октября, 03:36
Во дворе на Копылова доставщики избили дворника после замечания за раскиданный мусор
В Красноярске доставщики избили дворника. Мужчина сделал им замечание за раскиданный по двору мусор.
9 августа, 01:22
Красноярцы обсуждают кадровый дефицит: винят в этом «жадных» работодателей и экологию
22 февраля, 05:18
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
2023
Жители пятиэтажки на правом берегу жалуются на нашествие блох
В Красноярске жильцы многоквартирного дома на улице 60 лет Октября, 93 пожаловались в Роспотребнадзор на блох. С подвала дома насекомые поднимаются в подъезд.
8 ноября 2023, 11:08
«Дети — как?»: Дворники «ЖСК» будут бастовать из-за невыплаты зарплат
4 августа 2023, 07:00

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