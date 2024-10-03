В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии

Posted 3 октября, 03:36
Published 3 октября, 03:36
Modified 3 октября, 03:38
Updated 3 октября, 03:38
Самые дефицитные профессии сентября — врач и дворник, пишут аналитики hh.ru. На одну вакансию на платформе онлайн-рекрутинга приходится 0,7 резюме. Еще не хватает поваров, сварщиков и токарей (по 0,8 резюме).
Нормой, по заявлению экспертов, считается, когда на одну вакансию приходится 4-7 резюме.
В топ специалистов, которых не хватает в крае, также вошли автослесари и автомеханики, машинисты, маляры, фармацевты-провизоры и слесари (по 1,1 резюме), специалисты по взысканию задолженности (1.2), монтажники (1,3), агенты по недвижимости (1,4), продавцы-консультанты и кассиры (1,5), электромонтажники, мерчандайзеры, прорабы и швеи (по 1,6), геодезисты (1,7), администраторы магазина и торгового зала (1,8).
За первые полугода 2024 года спрос на персонал в крае вырос на 22% относительно того же периода 2023-го.
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