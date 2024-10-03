В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии

В топ специалистов, которых не хватает в крае, также вошли автослесари и автомеханики, машинисты, маляры, фармацевты-провизоры и слесари (по 1,1 резюме), специалисты по взысканию задолженности (1.2), монтажники (1,3), агенты по недвижимости (1,4), продавцы-консультанты и кассиры (1,5), электромонтажники, мерчандайзеры, прорабы и швеи (по 1,6), геодезисты (1,7), администраторы магазина и торгового зала (1,8).