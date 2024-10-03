prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 03:36

Published 3 октября, 03:36

Modified 3 октября, 03:38

Updated 3 октября, 03:38

В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии

В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии

3 октября 2024, 03:36
Фото: 1MI
Аналитики составили топ-20 наиболее дефицитных профессий в Красноярском крае по итогам сентября.

Самые дефицитные профессии сентября — врач и дворник, пишут аналитики hh.ru. На одну вакансию на платформе онлайн-рекрутинга приходится 0,7 резюме. Еще не хватает поваров, сварщиков и токарей (по 0,8 резюме).

Нормой, по заявлению экспертов, считается, когда на одну вакансию приходится 4-7 резюме.

Фото: Hh.ru

В топ специалистов, которых не хватает в крае, также вошли автослесари и автомеханики, машинисты, маляры, фармацевты-провизоры и слесари (по 1,1 резюме), специалисты по взысканию задолженности (1.2), монтажники (1,3), агенты по недвижимости (1,4), продавцы-консультанты и кассиры (1,5), электромонтажники, мерчандайзеры, прорабы и швеи (по 1,6), геодезисты (1,7), администраторы магазина и торгового зала (1,8).

За первые полугода 2024 года спрос на персонал в крае вырос на 22% относительно того же периода 2023-го.

  • В рейтинге августа в топе также попали врачи, повара и другие.
Читайте также:
Краевые статистики заявили о средней зарплате в 96 тысяч. Собрали реакции красноярцевКому в Красноярске легче всего найти работу? А кому труднее? Ответ аналитиковВ Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?
#Владислав Савончик#Работа#Красноярский край#Врачи#Дворники#Дефицит#Профессии#Аналитики#Повара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика