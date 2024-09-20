В Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?

Posted 20 сентября, 08:28
Published 20 сентября, 08:28
Modified 20 сентября, 08:36
Updated 20 сентября, 08:36
Целевое обучение — форма получения образования, при которой абитуриент при поступлении в образовательное учреждение заключает договор о целевом обучении за счёт средств федерального бюджета. После окончания вуза выпускники должны отработать по распределению от трёх до пяти лет.
В этом учебном году в красноярский медуниверситет на целевое обучение на специалитет зачислили 369 человек.
224 студента будут учиться по специальности «лечебное дело», 119 человек — по специальности «педиатрия». Остальные студенты поступили на такие специальности, как «стоматология», «медицинская кибернетика», «фармация», «клиническая психология» и «медико-профилактическое дело».
По словам проректора по учебной политике КрасГМУ Ирины Соловьевой, в этом году число принятых на целевое обучение студентов выросло на 15%. В 2023 году в вуз поступило 320 целевиков.
В краевом минздраве ответили «Проспекту Мира», что за счет целевого обучения в регионе пытаются решить проблему дефицита медицинских кадров.
«Целевой набор дает возможность муниципальным образованиям края получить квалифицированных специалистов, а ребятам — гарантированное трудоустройство.
При поступлении абитуриент заключает договор с минздравом и берет на себя обязательство после завершения обучения отработать в государственном учреждении здравоохранения от 3 до 5 лет».
В министерстве пояснили, что каждый год создается комиссия, в которую входят главы медучреждений, муниципальных образований и специалисты минздрава. Она решает, куда распределять кадры.
«Члены комиссии смотрят, какие территории края больше всего нуждаются в специалистах. После этого студентам-выпускникам предлагают работать в том учреждении, которое подало заявку в минздрав и заключило со студентом договор.
При распределении специалистам предоставляют жилье. Также министерство работает с главами муниципалитетов, потому что от них многое зависит, в том числе наличие мест в детском саду, хорошее жилье и комфортные условия».
В минздраве заявили, что целевой набор помогает бороться с нехваткой медиков. Ежегодно в районы края приезжают молодые специалисты. Но проблема все равно остается.
«При этом полностью решить проблему кадрового дефицита за счет целевого обучения не удается. Однако это хороший рычаг и мы можем распределять специалистов по территориям, которые в них больше всего нуждаются».